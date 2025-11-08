به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور، افت ده میلیون نفری جمعیت ژاپن طی یک دهه اخیر از سرعت بی سابقه کاهش جمعیت در این کشور حکایت دارد به طوری که بیش از چهار میلیون خانه در هزاران شهر و روستا خالی از سکنه و در‌های صد‌ها مدرسه نیز بسته شده است.

تازه‌ترین آمار‌ها تعداد مرگ و میر‌ها را در یک سال اخیر حدود یک‌میلیون نفر بیشتر از تعداد تولد‌ها نشان می‌دهد.

۳۰ درصد جمعیت ژاپن بالای ۶۵ سال سن دارند در حالی که تعداد نیروی کار فقط ۶۰ درصد کل جمعیت را تشکیل می‌دهد.

بحرانی که فشار شدیدی را بر نظام بازنشستگی و مراقبت‌های درمانی وارد کرده است.

بنا بر هشدار اقتصاددانان، چنانچه نرخ زاد و ولد افزایش نیابد؛ کمبود شدید نیروی کار در ژاپن مضاعف خواهد شد.

آخرین آمار‌ها از ابتدای سال جاری میلادی از وجود بی سابقه نزدیک به چهار میلیون اتباع خارجی در ژاپن، یعنی حدود ۳ درصد کل جمعیت این کشور حکایت دارد.

پدیده حساس و مناقشه برانگیز افزایش مهاجران خارجی و در پی آن نارضایتی عمومی، گرچه سبب شده است؛ دولت ژاپن برای به صفر رساندن مهاجرت‌های غیر قانونی وعده دهد؛ اما به گفته کارشناسان نیاز بازار کار و اقتصاد این کشور در جذب نیروی کار خارجی مسیر دیگری را نشان می‌دهد.

چالشی که در نخستین نشست کابینه دولت جدید نیز مطرح شد و نخست وزیر سانائه تاکاایچی علی رغم رشد منفی جمعیت با اشاره به حضور چهار میلیون اتباع خارجی در نخستین گام بر اصلاح قوانین مهاجرتی این کشور تاکید کرد.