به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حسین براتی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان از برگزاری سلسله شب‌های شعر فاطمی «بهشت بی‌نشان» به مناسبت ایام فاطمیه در شهر‌های مختلف این استان خبر داد.

وی گفت: شخصیت حضرت زهرا (س) الگوی تمام عیار همه زنان عالم و مظهر بی‌بدیل ایثار، فداکاری و ولایتمداری و آینه تمام نمای کوثر و تفاخر جهان اسلام ست؛ آن‌گونه که با تورق، تأمل و تفکر در زندگی ایشان می‌توان به اعجاز خداوند در آفرینش این شخصیت ممتاز دینی پی برد.

براتی بیان کرد: شعر و هنر هر گاه در خدمت اهل بیت (ع) قرار گیرد به ارجمندی و ماندگاری خود خواهد افزود و صد البته همین شعر و هنر بیش از هر ابزار دیگری در اثر بخشی ارزش‌ها و مفاهیم دینی نقش‌آفرین است.

وی اظهار کرد: اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان با هدف بسترسازی مناسب برای تقویت شعر آیینی در ایام سوگواری شهادت حضرت زهرا (س)، سلسله شب‌های شعری با عنوان «بهشت بی‌نشان» را به همت ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی و همت اهالی فرهنگ و ادب، در همه شهر‌های استان خوزستان برگزار می‌کند.

دبیر شورای فرهنگ عمومی استان خوزستان گفت: این شب‌های شعر از ۱۳ آبان‌ماه آغاز شده و تا سوم آذرماه سال جاری در همه شهر‌های خوزستان برگزار می‌شود. شخصیت، ابعاد مختلف زندگی و شهادت حضرت زهرا (س)، جهاد تبیین، خطابه‌های حضرت، سبک زندگی، حجاب و عفاف و ایثار و شهادت از موضوعاتی ست که شاعران در این رویداد به آنها خواهند پرداخت.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان بیان کرد: برگزاری رویداد‌هایی از این دست، به نوعی جریان‌سازی فرهنگی محسوب می‌شود که مزیت آن در گستره آن نهفته است و تمام شهر‌ها از این توجه، مزیت و حمایت‌ها برخوردار خواهند شد.

براتی گفت: اهواز به‌عنوان ایستگاه پایانی شب‌های شعر «بهشت بی‌نشان» میزبان شاعران استان خواهد بود و طبق جدول زمان‌بندی، سوم آذرماه سال جاری در آیین اختتامیه از شاعران و دست‌اندرکاران این رویداد در سراسر استان، با حضور مردم و مسئولان استان، تجلیل خواهد شد.