به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،سرهنگ محمد رضایی گفت: در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماموران انتظامی بازدید از واحد‌های صنفی را در دستور کار خود قرار دادند.

سرهنگ رضایی افزود: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضایی پس از بازرسی از انبار دو واحد صنفی، ۲۰ تن و ۸۸۰ کیلو گرم برنج خارجی فاقد مجوز به ارزش ۳۹ میلیارد ریال کشف کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان خرامه بیان کرد: پرونده واحد‌های صنفی متخلف برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

او در پایان گفت: قاچاق ارزاق عمومی مردم خط قرمز پلیس است و با متخلفان برخورد قانونی می‌شود.