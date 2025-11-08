خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ «احمد کرمی» استاندار ایلام در نشست با جمعی از بزرگان، معتمدان و متنفذان بخش آسمان‌آباد شهرستان چرداول، وجود بزرگان، متنفذان و ریش‌سفیدان ایلات و طوایف را سرمایه‌ای ارزشمند و مرجع برای حل و فصل اختلاف‌ها و مشکلات میان مردم دانست و اظهار داشت: رویکرد ما استفاده از این ظرفیت کم‌نظیر برای توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در استان است.

وی در ادامه با اشاره به مصوبات توسعه‌ای این منطقه، از جمله چهارخطه‌کردن مسیر چهارمله ـ سرابله و ایجاد شهرک صنعتی، گفت: بخشی از این طرح‌ها اجرا شده و بقیه با پیگیری‌های مشترک ادامه خواهد یافت.

استاندار ایلام همچنین برگزاری یادواره سرداران و ۴۰۰ شهید ایل خزل در آسمان‌آباد را نماد تعلق خاطر مردم این منطقه به آرمان‌های انقلاب دانست و تأکید کرد: برپایی باشکوه یادواره‌های شهدا پیام روشنی برای دشمنان دارد و نشان می‌دهد مردم همچنان بر عهد خود با شهدا پایبند هستند.