در دومین جلسه کارگروه توسعه مهارت استان که با حضور غلام‌حسین محمدی، رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، برگزار شد، آخرین دستاوردها و برنامه‌های توسعه مهارت‌آموزی در استان مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، غلام‌حسین محمدی، رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در نشست تخصصی توسعه آموزش‌های مهارتی در استان قزوین، آموزش‌های مهارتی را نه‌تنها یک ضرورت آموزشی بلکه راهبردی برای اقتصاد ایران دانست و گفت: «برای توسعه مهارت‌های منجر به اشتغال، نیازمند هم‌آفرینی هستیم. کمبود نیروی کار ماهر یکی از چالش‌های جدی فعالان اقتصادی و مانعی برای توسعه صنعت است.»

وی با اشاره به بحران فقر مهارتی، اظهار داشت: «آموزش مهارت موجب افزایش بهره‌وری و دستمزد نیروی کار می‌شود. سرمایه‌گذاری در یادگیری و آموزش حین کار یکی از راهبردهای منابع انسانی در سازمان‌هاست.»

محمدی بر ضرورت طراحی ترکیبی از دوره‌های کارآموزی، آموزش‌های مجاز از انجمن‌های حرفه‌ای، و مربی‌گری حین کار تأکید کرد و افزود: «تقاضای آموزش باید از دل صنعت شکل بگیرد و بر اساس نیازهای واقعی آن باشد.»

وی در پایان پیشنهاد داد تا سال آینده ۱۰ هنرستان با مشارکت سازمان فنی و حرفه‌ای در استان قزوین احداث شود و با توجه به ظرفیت بالای این استان، تربیت نیروی کار ماهر برای سایر استان‌ها نیز امکان‌پذیر خواهد بود.

استاندار هم با تأکید بر اهمیت مهارت‌آموزی در جامعه امروز، مهارت را حلقه مفقوده نظام آموزشی کشور دانست و اظهار داشت: «بسیاری از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی آموزش‌های تئوری را گذرانده‌اند اما فاقد مهارت‌های عملی هستند، و همین امر موجب افزایش نرخ بیکاری در میان تحصیل‌کردگان شده است.»

نوذری با اشاره به صنعتی بودن استان قزوین، تصریح کرد: «با وجود ظرفیت‌های صنعتی، در ایجاد مهارت‌های کاربردی موفق نبوده‌ایم. یکی از رویکردهای مهم دولت، ایجاد ارتباط مؤثر میان صنعت و دانشگاه و همچنین پیوند مهارت‌های فنی با نیازهای صنعتی است.»

وی همچنین بر لزوم توجه جدی به تکنولوژی‌های نوین از جمله هوش مصنوعی تأکید کرد و گفت: «مهارت‌ها باید به‌روز باشند و آموزش در بخش کشاورزی نیز نباید مغفول بماند. در همین راستا، تأسیس هنرستان تخصصی کشاورزی در دستور کار قرار دارد.»

استاندار با اشاره به تولید ۵۵ درصد شوینده‌های کشور در قزوین، خواستار ارائه آموزش‌های تخصصی در این حوزه شد و همچنین پیشنهاد ایجاد مرکز فنی و حرفه‌ای ویژه بانوان را مطرح کرد. استاندار با بیان اینکه مرکز فنی و حرفه‌ای اوج به‌صورت استیجاری فعالیت می‌کند و از مناطق محروم استان محسوب می‌شود، خواستار توجه ویژه به این مرکز شد.

در ادامه، وی بر ضرورت ارائه تسهیلات اشتغال‌زایی و افزایش اعتبارات تبصره ۱۸ برای خوداشتغالی تأکید کرد و افزود: «با توجه به ظرفیت‌های کشاورزی و صنعتی، قزوین می‌تواند به پایلوت مهارت‌های فنی کشور تبدیل شود.»

منصور جلیلوند، مدیرکل فنی و حرفه‌ای استان، در این نشست اعلام کرد: استان دارای ۱۰ مرکز آموزش دولتی، ۶۰ کارگروه تخصصی، ۳۵۰ آموزشگاه آزاد و ۵۵ مرکز جوار کارگاهی و ۷ مرکز جوار دانشگاهی است.

به گفته وی، در این مراکز آموزش بیش از ۳۸۰ حرفه ارائه می‌شود و هدف اصلی، ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار و ارائه آموزش‌های متناسب با نیاز صنایع و بازار کار است.

وی افزود: تاکنون ۲۳۰ نفر پس از گذراندن دوره‌های آموزشی به صنایع معرفی شده‌اند. همچنین کارگاه‌های هوش مصنوعی با هدف تربیت مربی و تألیف کتاب در این حوزه برگزار شده است. طرح «همنوا» نیز با همکاری آموزش و پرورش در حال اجراست که در قالب آن سه هنرستان وابسته افتتاح خواهند شد: مرکز دو منظوره شهید رجایی در بویین‌زهرا، مرکز برادران خوزنین و مرکز خواهران شهرستان تاکستان.

مدیرکل فنی و حرفه‌ای استان بر تربیت نیروی انسانی در حوزه‌های هوافضا و صنعت ساختمان در آموزشگاه‌های خصوصی تأکید کرد.

از جمله پیشنهادهای مطرح‌شده برای توسعه همکاری‌های بین‌بخشی در حوزه آموزش مهارتی می‌توان به همکاری مؤثر با آموزش و پرورش، ارائه سازوکار مشخص برای تخصیص هزینه‌های تجهیزات و مواد مصرفی در طرح همنوا، و همکاری اداره ارتباطات و فناوری اطلاعات استان در تأمین تجهیزات کارگاه هوش مصنوعی اشاره کرد.

اصغری، مدیرکل آموزش و پرورش استان، نیز اعلام کرد: ۵۱ درصد دانش‌آموزان پایه دهم به شاخه فنی و حرفه‌ای هدایت شده‌اند و پیش‌بینی می‌شود این رقم تا پایان برنامه هفتم توسعه به ۵۴ درصد برسد.

وی از فعالیت سه هنرستان وابسته در بویین‌زهرا و تاکستان و انعقاد ۷ قرارداد با هنرستان‌های برون‌سپاری در ناحیه یک و البرز خبر داد. همچنین یک هنرستان جوار مرکز در آبیک فعال است و در مجموع ۳۴۱ دانش‌آموز در این مراکز مشغول به تحصیل هستند.

شعبانیان، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان، از ارائه آموزش‌های تخصصی در حوزه صنعت ساختمان و تأمین هزینه‌های مربوط به تربیت نیروی انسانی ماهر خبر داد.

دهقان، یکی از صنعتگران استان، نیز از آغاز دوره آموزشی ساخت قالب‌سازی برای دانش‌آموزان در کارخانه خبر داد و اظهار داشت: اگر سالانه ۳۰ دانش‌آموز در این حوزه آموزش ببینند، قزوین در ده سال آینده به قطب قالب‌سازی و ماشین‌سازی کشور تبدیل خواهد شد.

در پایان، صفی‌خانی، معاون اقتصادی استاندار، بر ضرورت ارائه آموزش‌های مهارتی در واحدهای صنعتی، کشاورزی و کارخانه‌ها تأکید کرد و خواستار گسترش آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در بطن صنایع شد.