به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،سرهنگ علی‌اصغر محمدپور گفت: در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مامورین انتظامی جهرم هنگام گشت‌زنی در سطح حوزه استحفاظی به دو دستگاه تریلی (تانکر) حمل سوخت مشکوک و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

او با بیان اینکه پس از هماهنگی قضایی در بازرسی از این خودرو ۶۸ هزار لیتر گازوئیل فاقد مجوز کشف شد، گفت: هر دو راننده پس از تشکیل پرونده به دادسرا معرفی شدند.