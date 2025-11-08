در راستای تحقق عدالت فرهنگی و توسعه فضا‌های فرهنگی در مناطق کم‌برخوردار، نشست مشترکی میان مدیران‌کل کانون پرورش فکری و بنیاد مسکن خوزستان برگزار شد تا موانع اجرای پروژه‌های عمرانی کانون مورد بررسی و رفع قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جلسه مشترک مدیران‌کل کانون پرورش فکری و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان با هدف بررسی روند اجرای پروژه‌های عمرانی و گسترش همکاری‌های مشترک در دفتر مدیرکل بنیاد مسکن استان برگزار شد.

در این نشست که با حضور داریوش آقاسی، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خوزستان، و محمود اکبری فضلی، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان، برگزار شد، دو طرف ضمن تأکید بر اهمیت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های فرهنگی، به بررسی راهکار‌های تسریع در تکمیل و بهره‌برداری از مرکز فرهنگی‌هنری کوت سیدنعیم شهرستان سوسنگرد پرداختند.

در این جلسه، مدیرکل کانون خوزستان ضمن قدردانی از همکاری بنیاد مسکن در اجرای طرح‌های عمرانی کانون، بر نقش این مراکز در پرورش نسل آینده‌ساز کشور تأکید کرد.

گفتنی است مرکز فرهنگی‌هنری کوت سیدنعیم سوسنگرد از پروژه‌های جدید کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خوزستان است که با هدف توسعه فعالیت‌های فرهنگی، هنری و آموزشی برای کودکان و نوجوانان این منطقه و با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان در حال ساخت است. این مرکز پس از تکمیل، به‌عنوان پایگاهی برای ترویج کتاب‌خوانی، خلاقیت و پرورش استعداد‌های نسل نو وارد چرخه خدمات فرهنگی استان خواهد شد.