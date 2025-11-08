عباس علی آبادی وزیر نیرو برای پاسخ به سوال نماینده مردم بویراحمد دنا و مارگون در مورد ادامه ساخت غیرقانونی سد های ماندگان و خرسان 3 به مجلس فراخوانده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد محمد بهرامی در جلسه کمیسون انرژی مجلس شورای اسلامی با انتقاد صریح از اجرای طرح های سدسازی بدون طی مراحل قانونی و ارزیابی زیست‌محیطی گفت: این اقدام تعدی مستقیم به منافع ملی و شأن قانون‌گذاری است.

بهرامی با اشاره به اعطای ردیف اعتباری به این طرح ها افزود: آیا این بی‌توجهی به قانون، رویه وزارتخانه است یا استثنا؟ چرا در غیاب مجوزهای قانونی این طرح ها در بودجه کشور ردیف اعتباری گرفته‌اند؟ آیا وزارت نیرو برنامه‌ای برای اصلاح نظام سدسازی و توقف توسعه‌های بی‌ضابطه دارد یا همچنان قرار است به نام توسعه، محیط زیست کشور را قربانی کنند؟

وی با اشاره به پیگیری‌های مکرر و مکاتبات رسمی با ریاست جمهوری، وزارت نیرو، کمیسیون اصل ۹۰، دادستانی کل کشور و سازمان برنامه و بودجه که بیش از ۸۰ نماینده مجلس آن را نیز امضا کرده‌اند ادامه داد: چرا هنوز اراده‌ای جدی برای اصلاح وضعیت موجود در برخی بخش‌های وزارت نیرو دیده نمی‌شود؟

نماینده مردم بویراحمد، دناو مارگون با هشدار نسبت به پیامدهای زیست‌محیطی این طرح گفت: سد ماندگان در مجاورت کوه دنا واقع شده و با احداث آن، تعادل طبیعی این زیستگاه ارزشمند دچار اختلال خواهد شد و تغییرات اقلیمی ناشی از این طرح می‌تواند موجب از بین رفتن ذخایر برف و یخچال‌های طبیعی شده و در نتیجه، استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان، چهارمحال و بختیاری و بوشهر در آینده با تنش آبی جدی مواجه شوند.

محمد بهرامی تأکید کرد: اجرای طرح‌ های سدسازی بدون مجوزهای قانونی، به‌ویژه ارزیابی زیست‌محیطی نه‌فقط یک تخلف اداری، بلکه تعدی مستقیم به منافع ملت، منابع طبیعی کشور و شأن قانون‌گذاری مجلس است.

وی افزود: ادامه اجرای این طرح ها رودخانه‌ها را منحرف می‌سازد، روستاها را به حاشیه می‌راند و مردم را بی‌صدا از خانه و زمینشان دور و جنگل‌ها را نابود می‌کند. عضو کمیسیون انرژی مجلس خواستار پاسخگویی عباس علی آبادی وزیر نیرو درباره دلایل تخصیص بودجه به این پروژه‌های فاقد مجوز زیست‌محیطی شد.

احداث سد "ماندگان" بر روی رودخانه "ماربُر" در دامنه شمالی دنا پس از مصوبه الحاق ضلع شمالی "منطقه حفاظت شده دنا" به استان اصفهان آغازشد که با مخالفت های کارشناسان محیط زیستی مواجه شده است.

مصوبه جدایی دنای شمالی به وسعت (۶۱ هزار هکتار) از کهگیلویه و بویراحمد و واگذاری آن به استان اصفهان بدون حضور مسئولان ارشد کهگیلویه و بویراحمد سال گذشته در شورای عالی محیط زیست به تصویب رسیده است.

اردیبهشت سال گذشته همزمان با آغاز عملیات احداث سد ماندگان موجی از اعتراضات و نگرانی ها در استانهای کهگیلویه و بویراحمد چهار محال و بختیاری و حتی اصفهان (محل اجرای این طرح) شکل گرفته که همچنان ادامه دارد. این سد در ضلع شمالی منطقه حفاظت شده دنا و حاشیه پارک ملی حیات وحش دنا در حال ساخت است.