به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رییس گروه ورزش بانوان ورزش و جوانان استان گفت: برای برگزاری این دوره المپیاد ۴۶ تیم دختر و پسر به مناطق مختلف کشور در رشته‌های مختلف اعزام شدند که در نهایت ورزشکاران دختر استان سه مدال طلا و یک نقره و ۲ برنز را کسب کردند.

تمدن افزود: در رشته تیراندازی با کمان ریکرو تیم تیراندازی بانوان استان با ترکیب فاطمه زهرا محمدی، ستایش نعمتی، مهرسا درخشان مقام نخست را در کشور کسب کردند.

وی گفت: در این دوره المپیاد در مرحله پایانی نیز ورزشکاران دختر استان ۴ بر ۴ با استان مرکزی برابر شد و در مرحله تیر طلایی امتیاز لازم را کسب کردند.

تمدن گفت:در مسابقات وشو نیز ریحانه (باران) هاشمی ۲ مدال طلا و یک مدال نقره و در رشته موی تای در وزن منفی ۴۲ کیلوگرم نیز ساجده گلزاده مقام برنز را کسب کردند.