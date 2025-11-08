به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مسابقات پارادوومیدانی قهرمانی کشور در بخش مردان با درخشش ورزشکاران خوزستانی به پایان رسید. در این رقابت‌ها پارادوومیدانی کاران استان خوزستان موفق به کسب ۳ مدال طلا ۱ نقره و ۲ برنز شدند.

علی بیت سیاح مدال طلا، علی مراونه مدال طلا، سجاد جرفی مدال طلا، علی قلعه ناصری مدال نقره، ارش امیری مدال برنز و عبدالکریم کنانی مدال برنز مدال آوران خوزستانی در این رقابت‌ها بودند.