

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مراسم بدرقه تیم‌های فوتسال دانش آموزی کمتر از ۱۸ سال اعزامی به رقابت‌های جهانی ۲۰۲۵ برزیل، با حضور علیرضا کاظمی (وزیر آموزش و پرورش) مهدی تاج (رئیس فدراسیون فوتبال) مهدی محمد نبی (نایب رئیس فدراسیون فوتبال) محمد مهدی فروردین (رئیس فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی) علیرضا کیخا (معاون امور استان‌های صدا و سیما) مسئولان و معاون‌های وزارت آموزش و پرورش و اعضای تیم‌های ملی پسران و دختران زیر ۱۸ سال دانش‌آموزی فوتسال کشورمان برگزار شد.

مهدی تاج در این مراسم اظهار داشت: فوتسال ما در بخش مردان و بانوان قهرمان آسیاست و در جهان هم در هر ۲ بخش جزو پنج تیم اول دنیا هستیم. اینکه در دنیا بتوانید چنین عناوینی کسب کنید، قابل توجه است و امیدواریم مجموعه دانش آموزی کشور نیز در بخش مردان و بانوان بتوانند مقام در خور توجهی به دست بیاورند.

وی افزود: از زمان ورود دکتر کاظمی به وزارت آموزش و پرورش، سومین جلسه‌ای است که در خدمت این وزارت‌خانه هستیم، رونق پرشتابی در حوزه ورزش در این وزارت‌خانه راه افتاده که برای من جای تقدیر و تشکر دارد. آثار این موضوع بعد‌ها پیدا خواهد شد و چیزی نیست که الان قابل مشاهده باشد. هرکسی در حوزه نوجوانان و جوانان کار کند، انتهایش سود برای کشور است.

رئیس فدراسیون اضافه کرد: با وزارت آموزش و پرورش برای انجام طرحی به قرارداد رسیده‌ایم که طرح بسیار خوب و مفصلی است. در این خصوص با وزیر ورزش و جوانان نیز صحبت کرده و در حضورش آن قرارداد منعقد شد. دنبال این هستیم بازیکنان بی‌بضاعت کلیه مناطق کشور که به هر دلیل نتوانسته‌اند هزینه‌های مدارس فوتبال را بدهند یا دیده نشده‌اند، در این طرح دیده شوند.

تاج ادامه داد: یکی از ابزار انجام این کار نیز استفاده از زمین‌های آموزش و پرورش است. ۷۳۲۷ زمین ورزشی فوتبال و فوتسال در اختیار این وزارت‌خانه قرار دارد که آماری بی‌بدیل است. در روز‌های تعطیل از این زمین‌ها استفاده خواهیم کرد. کلیه بازیکنان و مربیان خارجی که به کشورمان می‌آیند نیز مطابق این طرح باید درصدی از قرارداد خود را به توسعه فوتبال ایران اختصاص بدهند و در این طرح به کار گرفته خواهد شد. مربیانی را از وزارت آموزش و پروش و هیات‌های فوتبال سراسر کشور استخدام می‌شوند. در کل کار بسیار گسترده‌ای در وسعت کل کشور انجام می‌شود.

وی افزود: طبق هماهنگی با معاونت استان‌های سازمان صدا و سیما، تفاهم‌نامه‌ای را در ماه مبارک رمضان اجرا کردیم که بسیاری از بازیکنان در ماه مبارک رمضان دیده شدند. ضلع سوم قرارداد فدراسیون با وزارت آموزش و پرورش نیز صدا و سیما است. در وسعتی به پهنای همه کشور این اتفاق می‌افتد و اطمینان دارم بازیکنان بسیار خوب و قابل ملاحظه‌ای از این طرح درآمده و به تیم‌های ملی کشور کمک جدی خواهند کرد. کارخانه بازیکن‌سازی که با از بین رفتن زمین‌های خاکی از بین رفته بود، با همت وزیر آموزش و پرورش و مجموعه‌ای که اسم بردم بار دیگر احیا خواهد شد.