برگزاری یادواره شهید دانشآموز صادق میگلی
یادواره شهید صادق میگلی تنها شدید دانشآموز دوران انقلاب شهرستان بوشهر در مدرسه تاریخی سعادت بوشهر برگزار شد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، در آیین بزرگداشت شهید دانشآموز صادق میگلی که در مدرسه سعادت بوشهر برگزار شد، فرمانده سپاه مالک اشتر شهرستان بوشهر با تأکید بر نقش یادوارههای شهدا در تداوم فرهنگ ایثار و مقاومت، گفت: بزرگترین پیام این یادواره آن است که نسل جوان با رشادتها و فداکاریهای عزیزانی که برای امنیت کشور و کیان اسلامی جانفشانی کردند آشنا شوند و این خاطرات در ذهن آنان ماندگار بماند.
سرهنگ غلامرضاشهابی افزود: این گونه مراسم لازم است نسل به نسل منتقل شود همانطور که واقعه عاشورا بهدلیل برگزاری مکرر آیینهای عزاداری در طول تاریخ فراموش نشده است، یادوارههای شهدا نیز باعث تداوم یاد و راه آنان خواهند شد.
وی در ادامه با اشاره به نحوه شهادت شهید صادق میگلی، یادآور شد: این شهید والامقام در سال ۱۳۵۷، همزمان با اوج مبارزات انقلاب اسلامی، در حالی که در مدرسه سعادت علیه رژیم پهلوی شعار میداد، بهدست مأموران ساواک تیر خورد و در همانجا به شهادت رسید.
فرمانده سپاه مالک اشتر شهرستان بوشهر در پایان تأکید کرد: راه این شهدا با حفظ اصول انقلاب، ادامه خدمت خالصانه به مردم و پاسداری از ارزشهای اسلامی تداوم مییابد.