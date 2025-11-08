پخش زنده
رئیس مجلس شورای اسلامی با صدور پیامی درگذشت حاجیه خانم شوکت صفری، مادر شهید علیاکبر جلالی و محمد جلالی، نماینده مردم دلیجان و محلات در مجلس را تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از خانه ملت، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی با صدور پیامی درگذشت حاجیه خانم شوکت صفری، مادر محمد جلالی، نماینده مردم دلیجان و محلات در مجلس و شهید والامقام علیاکبر جلالی را تسلیت گفت.
متن پیام تسلیت رئیس قوه مقننه به شرح زیر است:
«بسمالله الرحمن الرحیم
إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ
جناب آقای محمد جلالی
نماینده محترم مردم شریف دلیجان و محلات
درگذشت بانوی مؤمنه و صبور، حاجیه خانم شوکت صفری ـ والده گرامیتان، مادر شهید والامقام علیاکبر جلالی و مادر همسر شهید معزز علیمحمد توکلی- موجب تأثر و اندوه فراوان گردید.
اینجانب ضمن عرض تسلیت به جنابعالی و خانواده محترم، از درگاه خداوند متعال برای آن فقیده سعیده، رحمت و مغفرت واسعه الهی و همنشینی با حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها و فرزند شهیدش، و برای شما و سایر بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت مینمایم.
محمدباقر قالیباف
رئیس مجلس شورای اسلامی