فرمانده انتظامی شهرستان کازرون از کشف یک دستگاه موتور سیکلت به ارزش ۱۸ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، حمیدرضا مصطفایی گفت: در راستای اجرای طرح امنیت محله محور، ماموران پاسگاه انتظامی کنارتخته هنگام گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی موفق به کشف یک دستگاه موتورسیکلت سی بی ۱۳۰۰ قاچاق شدند.
سرهنگ مصطفایی ارزش موتورسیکلت کشف شده را افزون بر ۱۸ میلیارد ریال بیان کرد و از شهروندان خواست در صورت اطلاع از هرگونه فعالیتهای اقتصادی غیرمجاز از جمله حمل و نگهداری کالاهای قاچاق، موضوع را به مرکز فوریتهای پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.
سرهنگ بخشایی مطلق در پایان گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.