به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس دانشکده علوم پزشکی شوشتر گفت: در تازه‌ترین ارزیابی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بیمارستان خاتم‌الانبیاء شوشتر موفق شد با رعایت کامل استاندارد‌های مدیریتی و بالینی، رتبه «درجه یک» اعتباربخشی را کسب کند.

دکتر سجاد علیزاده افزود: کسب رتبه برتر اعتباربخشی توسط بیمارستان خاتم‌الانبیاء، نشان‌دهنده تعهد، تخصص و همدلی مجموعه همکاران در این مرکز است. این موفقیت، نتیجه ماه‌ها تلاش برای بهبود کیفیت خدمات، افزایش ایمنی بیماران و ارتقای زیرساخت‌های درمانی در شهرستان شوشتر است.

وی ادامه داد: فرایند اعتباربخشی بیمارستان‌ها، یکی از مهم‌ترین ارزیابی‌های وزارت بهداشت است که میزان انطباق مراکز درمانی با استاندارد‌های ملی در حوزه‌های مدیریتی، بالینی، ایمنی بیمار و رضایتمندی مراجعان را مورد سنجش قرار می‌دهد.



