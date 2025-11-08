نادری، اسامی بازیکنان دعوت شده به اردوی انتخابی و تدارکاتی تیم ملی فوتبال ساحلی را اعلام کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، چهارمین اردوی تیم ملی فوتبال ساحلی کشورمان با حضور ۱۶ بازیکن ۲۲ تا ۲۷ آبان در مرکز ملی فوتبال برگزار می‌شود.

اسامی بازیکنان دعوت شده علی نادری، سرمربی تیم ملی فوتبال ساحلی به شرح زیر است:

محمدجواد خسروی، محمد علی نظرزاده، رضا دیری، سبحان فاله و نصراله شهمرادی از بوشهر

ابوالفضل شریف‌پور، هادی فرهمند، سجاد عباسی‌دوگلسرا از هرمزگان

محمدمرادی فرح‌آبادی و شایان شهبازی سرملی از گیلان

حجاز شعبان نژاد، امیر محمد موسوی نسب، سیدعلی ناظم، عبدالعظیم پزشک، حمیدرضا دهقانی عصمت آبادی و داود شکری بغدادآبادی از یزد