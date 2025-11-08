به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، سرهنگ پرویز ارجمند گفت: در راستای مقابله با حمل و نگهداری سوخت و فرآورده‌های نفتی خارج از شبکه توزیع، مأموران هنگام کنترل جاده‌های اصلی به یک دستگاه نیسان مشکوک شدند و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

او افزود: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی دربازرسی از خودرو ۳ هزار و ۶۱۰ لیتر گازوئیل را که به صورت غیر مجاز و خارج از شبکه قانونی توزیع حمل می‌شد ، کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بوانات با بیان اینکه کارشناسان ارزش سوخت مکشوفه را یک میلیارد و ۳۶۰ میلیون ریال برآورد کردند گفت: در این زمینه یک نفر متهم شناسایی و روانه دادسرا شد.