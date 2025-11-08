اصحاب رسانه استان گلستان در قالب اردوی رزمی، فرهنگی و بصیرتی مهمان سپاه نینوا گلستان بودند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ؛در این اردوی یک روزه، اصحاب رسانه، فعالان فضای مجازی و بلاگر‌های استان حضور داشتند که ضمن بیان دغدغه‌ها در میدان رزم حضور پیدا کردند.

آنها با تیراندازی به سمت اهداف از پیش تعیین شده که با عکس‌های ایادی کفر و ظلم همچون ترامپ، نتانیاهو، ربع پهلوی طراحی شده بود اعلام کردند که ضمن حضور در سنگر قلم در مواقع نیاز با گرفتن سلاح در دست از کیان مقدس جمهوری اسلامی ایران دفاع خواهند کرد.