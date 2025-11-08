به مناسبت دهه حماسه و ایثار برخوار، مسابقات تنیس روی میز جام ۱۱ آبان در سالن ورزشی رسالت دولت آباد با حضور ۹۰ ورزشکار برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رییس هیات تنیس روی میز شهرستان برخوار گفت: این رقابت‌ها در سه رده سنی کودکان، نوجوانان و آزاد به صورت متمرکز و همزمان بر روی ۶ میز فعال برگزار شد.

احمد معینی افزود: در این مسابقات ۹۰ نفر در چهار رده کودکان، نوجوانان و بزرگسالان و آزاد شرکت کردند که نفرات برتر تجلیل و به مسابقات استانی راه می‌یابند.

وی گفت: در حال حاضر چهار مرکز و خانه تنیس روی میز در شهرستان فعال است که نقش مهمی در شناسایی و پرورش استعداد‌های قهرمانی دارد و با تلاش مربیان و حضور در دوره‌های آموزشی در یکسال گذشته، زمینه رشد و توسعه این ورزش با رویکرد همگانی و قهرمانی فراهم شده است.

رییس هیات تنیس روی میز شهرستان برخوار گفت: بیش از ۵۰ نفر در بخش‌های مختلف داور، سر داور و پشتیبانی فعالیت کردند