خارج کردن توده ۱۰ کیلویی از شکم بیمار در کرج
در یک عمل جراحی موفق، تودهای ۴۰ سانتیمتری با وزن حدود ۱۰ کیلوگرم از شکم یک خانم ۴۲ ساله در بیمارستان کمالی کرج خارج شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز
، شیما محمدیان، فلوشیپ انکولوژی سرطانهای زنان و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی البرز گفت: خانمی با دردهای مداوم شکمی و افزایش غیرطبیعی حجم شکم به مرکز درمانی مراجعه کرد و پس از انجام بررسیهای تخصصی و تصویربرداریهای لازم، وجود توده بزرگ شکمی تأیید و جراحی با موفقیت انجام و توده بهطور کامل از بدن بیمار خارج شد.
وی افزود:خانمها باید هرگونه تغییر در اندازه شکم، دردهای مزمن لگنی، یا احساس سنگینی غیرطبیعی را جدی بگیرند و حتماً به پزشک متخصص مراجعه کنند، زیرا تشخیص زودهنگام میتواند جان بیمار را نجات دهد