به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، شیما محمدیان، فلوشیپ انکولوژی سرطان‌های زنان و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی البرز گفت: خانمی با درد‌های مداوم شکمی و افزایش غیرطبیعی حجم شکم به مرکز درمانی مراجعه کرد و پس از انجام بررسی‌های تخصصی و تصویربرداری‌های لازم، وجود توده بزرگ شکمی تأیید و جراحی با موفقیت انجام و توده به‌طور کامل از بدن بیمار خارج شد.

وی افزود:خانم‌ها باید هرگونه تغییر در اندازه شکم، درد‌های مزمن لگنی، یا احساس سنگینی غیرطبیعی را جدی بگیرند و حتماً به پزشک متخصص مراجعه کنند، زیرا تشخیص زودهنگام می‌تواند جان بیمار را نجات دهد