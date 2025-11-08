به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، حجت‌الاسلام والمسلمین «عبدالحسین خسروپناه» دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در گفت‌وگویی به آخرین اقدامات این شورا در خصوص سازمان هوش مصنوعی پرداخت و اظهار داشت: اخیراً موضوع تشکیل سازمان هوش مصنوعی مطرح و مصوب شده است، اما به نظر من لازم است این سازمان نه با الگو‌های اداری رایج و حجیم، بلکه بر پایه الگویی مشابه سازمان انرژی اتمی طراحی و اداره شود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر اهمیت راهبردی هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین افزود: هوش مصنوعی، به‌ویژه در پیوند با حوزه‌های نوظهوری مانند کوانتوم، آینده علمی، اقتصادی و امنیتی کشور را رقم می‌زند و نمی‌توان آن را در قالب‌های معمول اداری یا ساختار‌های سنگین و بوروکراتیک پیش برد.

وی تصریح کرد: همان‌گونه که سازمان انرژی اتمی با تمرکز بر مأموریت علمی و فناورانه خود شکل گرفت و توانست دستاورد‌های چشمگیری برای کشور به همراه داشته باشد، سازمان هوش مصنوعی نیز باید با همان روحیه جهادی، علمی و راهبردی فعالیت کند؛ نه اینکه صرفاً مجموعه‌ای از ادارات و کارمندان حقوق‌بگیر تشکیل دهد.

حجت‌الاسلام خسروپناه خاطرنشان کرد: محوریت جوانان و نوجوانان در این برنامه‌ریزی امری ضروری است: نسل جوان کشور سرمایه اصلی در توسعه هوش مصنوعی است. باید از امروز برای تربیت، آموزش و توانمندسازی نوجوانان و جوانان برنامه‌ریزی کنیم تا آنان در محیط‌های پژوهشی، دانشگاهی و زیست‌بوم نوآوری حضور فعال و هدایت‌شده داشته باشند. این به معنای فراهم کردن دسترسی برابر به آموزش‌های پایه و تخصصی، ایجاد فرصت‌های کارآموزی و پژوهش، تقویت باشگاه‌های فناوری در مدارس و دانشگاه‌ها، و طراحی برنامه‌های حمایتی برای استارتاپ‌های جوانان است.

دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی افزود: هم‌افزایی بین نهاد‌های آموزشی، صنعت و دولت باید طوری تنظیم شود که مسیر پیشرفت علمی برای جوانان هموار شود، انگیزه برای پژوهش و نوآوری تقویت گردد و ارزش‌های اخلاقی و اسلامی در آموزش فناوری مورد توجه ویژه قرار گیرد.

وی در پایان تأکید کرد: الگوی مطلوب برای سازمان هوش مصنوعی، سازمانی چابک، مأموریت‌محور، متصل به نخبگان و دانشگاه‌ها و همسو با اهداف کلان انقلاب اسلامی در حوزه علم و فناوری است؛ سازمانی که از جوانان به‌عنوان نیروی اصلی رشد و تحول کشور حمایت کند.