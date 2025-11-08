پخش زنده
مادر شهید قیامعلی احمدی دیده در نقاب خاک کشید و دار فانی را وداع گفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ حاجیه خانم سیدهمرصع شفیعی مادر شهید والامقام قیامعلی احمدی، از شهدای شهرستان طارم پس از سالها فراق، امروز شنبه ۱۷ آبان دعوت حق را لبیک گفته و به فرزند شهیدش پیوست.
پیکر مادر این شهید والا مقام ۱۸ آبان با حضور مردم و مسئولان در زادگاهش تشییع و به خاک سپرده خواهد شد. همچنین مجلس ترحیمی نیز در مسجد صاحبالزمان آببر برگزار میشود.
شهید قیامعلی احمدی دوم مرداد ۱۳۴۲، در روستای آببر از توابع شهرستان طارم به دنیا آمد. این شهید والا مقام به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت و در ۲۳ آذر سال ۱۳۶۲، در مهاباد و در حین انجام ماموریت دچار سانحه رانندگی شده و به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.