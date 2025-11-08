مسابقات مچ اندازی آقایان، قهرمانی باشگاه‌های خراسان رضوی و انتخابی کشور به میزبانی شهرستان جغتای با معرفی برگزیدگان به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، این مسابقات با حضور ۱۷۲ ورزشکار در دو گروه راست دست و چپ دست، در رده‌های سنی نوجوانان، جوانان، امیدها، بزرگسالان، معلولین و پیشکسوتان در سالن تالار رضا جغتای برگزار شد.

در این دوره از مسابقات ۱۳ شهرستان شامل مشهد، بینالود، سبزوار، نیشابور، بردسکن، کاشمر، باخزر، تربت حیدریه، جوین، جغتای، خوشاب، گناباد و فریمان شرکت کردند که به نفرات اول تا سوم حکم ومدال قهرمانی اعطا شد.

همچنین اورالی (قهرمان قهرمانان) در تمام رده‌های سنی، برگزار شد که علیرضا قربان زاده، محمدحسین سفید سنگی، علیرضا ذوقی، صفارایی، محمد حسینی، سید یاسر وهاب زاده، هوشنگ ساکت، محمد حسین سفیدسنگی و میلاد حصاری در این بخش درخشیدند.

کاپ اخلاق به سرپرستی آقای مرتضی دارینی به شهرستان سبزوار و کمربند فنی‌ترین مچ انداز هم به ورزشکار آقای امیر ارسلان یعقوبی تعلق گرفت.

در بخش تیمی، مقام اول تیمی چپ دست و راست دست به هیات شهرستان جغتای به سرپرستی آقای محمد ابوچناری، مقام دوم تیمی چپ دست و راست دست به باشگاه هادی قربانی از فریمان، مقام سوم تیمی چپ دست به هیات شهرستان باخزر به سرپرستی آقای مهدی دانا و مقام سوم تیمی راست دست به هیات شهرستان باخزر به سرپرستی آقای هوشنگ ساکت رسید.