شبکه ورزش همانند سایر رقابت‌های بزرگ ورزشی، این رویداد بزرگ را با حضور بیش از ۱۹۰ قهرمان ورزش ایران به عنوان کاروان سفیران اقتدار، به صورت ویژه پوشش خواهد داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، . این ویژه برنامه روزانه ۱۲ ساعت، پخش می شود. با محوریت پخش زنده رقابت نمایندگان ایران با گزارش و تحلیل قبل و بعد از رویداد در استودیو این ویژه برنامه است.

با وجود پوشش رقابت‌های والیبال و فوتسال در شبکه ورزش قبل از افتتاحیه مسابقات، اما شروع رسمی این ویژه برنامه از امروز است و تا ۳۰ آبان روز پایانی مسابقات ادامه دارد.

تولید بخش های تخصصی، گرافیک ویژه، مرور لحظه جدول مدالی مسابقات، حضور مهمانان و کارشناسان نام آشنای ورزش ایران و ارتباط‌های تصویری به لحظه با تیم اعزامی شبکه ورزش به ریاض و پوشش اختصاصی متن و حاشیه رقابت‌ها با گزارش‌های ارسالی از محل برگزاری رقابت ها، از ویژگی‌های مهم ویژه برنامه رقابت‌های همبستگی کشوری‌های اسلامی ریاض است.

اجرای این برنامه در نوبت صبح با خانم محمودوند و حسین رضایی و در نوبت عصر با عماد اعرابی و محمدرضا علیپور خواهد بود.