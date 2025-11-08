تیم ملی پاراجودو کشورمان با کسب ۲ نشان طلا، یک نقره و یک برنز به عنوان نایب قهرمانی رقابت‌های قهرمانی آسیا ۲۰۲۵ قزاقستان رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در آخرین روز مسابقات پاراجودو قهرمانی آسیا؛ موسی غلامی ملی پوش دسته وزنی ۹۵ کیلوگرم ایران توانست دومین نشان طلا را برای تیم کشورمان بدست آورد و امیرحسین نیمروزی نیز در دسته ۹۵+ کیلوگرم به عنوان نایب قهرمانی رسید.

پیش از این نیز علی نوایی در دسته وزنی ۹۵+ کیلوگرم به نشان طلا و مهدی برچلو در دسته وزنی ۸۱ کیلوگرم به نشان برنز دست یافته بودند.

بر این اساس تیم ملی پاراجودو ایران که با ۵ ملی پوش در این رویداد حاضر شده بود توانست با کسب ۲ نشان طلا، یک نقره و یک برنز عنوان نایب قهرمانی آسیا را از آن خود کند.