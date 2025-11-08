به گزارش خبرگزارش صدا و سیما، روشنک مکبری نژاد رئیس دومین کنگره ملی طب ایرانی در نشست خبری با خبرنگاران گفت: ما به دنبال آن هستیم که از ظرفیت های بالقوه و بالفعل طب سنتی برای ارتقای سلامت مردم استفاده کنیم و کنگره امسال در محورهای پزشکی سبک زندگی و پیشگیری، غذا و تغذیه و آشپزی طبی، داروهای گیاهی، نسخه نویسی داروهای طب ایرانی، تکنیک‌های دستی و اعمال یداوی طب ایرانی، تلفیق طب مکمل و نوین برگزار می‌شود و ٨ پنل و ١٠ کارگاه همزمان داریم.

مکبری‌نژاد بیان کرد: یکی از مهم‌ترین اهداف ما استفاده از ظرفیت گیاهان دارویی است، ایران ٠.٣ تا ٠.۴ درصد در تجارت جهانی گیاهان دارویی سهم دارد، این در حالی است که ٨ هزار گونه گیاهی داریم و ٢ هزار و ٣٠٠ گونه گیاه دارویی است اما سهم ایران از تجارت گیاهان دارویی بسیار کم است، باید توجه داشت که گیاهان دارویی در عطرها، محصولات آرایشی و بهداشتی و داروها استفاده می‌شود.

رئیس انجمن علمی طب ایرانی با بیان اینکه در بازار جهانی گیاهان دارویی کشورهای اروپایی و چین و هند در طب ایرانی پیشرو هستند، گفت: ایران ٢ برابر اروپا گیاهان دارویی دارد، اما در این حوزه پیشرفت خوبی نداشتیم، ایران در تولید علم در طب گیاهی و مکمل رتبه چهارم جهان و در کارآزمایی بالینی گیاهان دارویی ایران در رتبه سوم جهان قرار دارد، ٩٠ درصد زعفران دنیا، ٧٠ تا ٨٠ درصد گل محمدی و ٢٠ درصد زیره جهان از ایران تامین می‌شود، اما متاسفانه در بیشتر گیاهان دارویی خام فروشی داریم.

۵١۶ پزشک متخصص طب سنتی در ایران فعالیت می‌کنند

حسین رضایی‌زاده دبیر علمی کنگره طب ایرانی در نشست خبری دومین کنگره ملی طب ایرانی گفت: در دنیای توسعه یافته از فناوری روز برای توسعه داروهای گیاهی بهره می برند، کشور چین از داروهای تزریقی گیاهی با فناوری نانو استفاده می کند، باید دانست که ما در پایه فکری طب ایرانی مباحثی مثل استفاده از کشته جات داریم که پیشینه استفاده از فناوری نانو در تولید داروهاست، برای مثال برای درمان مشکلات مفاصل، نانو دارو داریم و در درمان بیماری های صعب العلاج، داروهای گیاهی به کاهش عوارض داروها و عوارض بیماری کمک می‌کنند.

وی درباره استفاده از درمانگران تجربی طب سنتی گفت: طبق اسناد بالادستی ما قوانین و دستورالعمل های در استفاده از درمانگران داریم و درمانگران می‌توانند به عنوان دستیار پزشک فعالیت کنند و در مراکزی که پزشک مسئولیت حقوقی درمان را بپذیرد؛ این افراد می‌توانند فعالیت کنند.



رضایی‌زاده گفت: ۵١۶ پزشک متخصص طب سنتی، ١١۵ نفر داروساز طب سنتی داریم که ١١٠ نفر هیئت علمی متخصص طب سنتی و ٣۵ هیئت علمی داروساز طب سنتی هستند و سالانه ٣٠ تا ۴٠ پزشک متخصص در طب سنتی پذیرش می‌شوند و نیمی از ظرفیت خالی می‌ماند.

نقش گیاهان دارویی در کمک به درمان ناباروری

در ادامه آزاده زارعی دبیر اجرایی دومین کنگره ملی طب ایرانی با بیان اینکه طب ایرانی می‌تواند در بهبود سبک زندگی و پیشگیری از بیماری‌ها می‌تواند نقش داشته باشد، ما درباره گیاهان و داروهای گیاهی موثر در درمان ناباروری پنل‌هایی داریم، ما گیاهانی داریم که در درمان ناباروری موثر هستند و باید دانست که برخی غذاها و گیاهان هم می‌توانند موجب ناباروری شوند.

دبیر اجرایی دومین کنگره ملی طب ایرانی افزود: تحقیقات بسیاری روی موضوعات باروری و ناباروری انجام شده است، در یکی از تحقیقات زوج‌های ناباروری در صف IVF از درمان طب ایرانی در کنار درمان اصلی بهره بردند و شانس بارداری به طور چشمگیری افزایش پیدا کرد.

زارعی بیان کرد: ۴٠ سخنران مدعو داریم، گروه‌های پزشکان متخصص طب ایرانی، داروسازان طب ایرانی، پزشکان عمومی، داروسازان عمومی، رشته های تغذیه و مامایی در این کنگره مشارکت دارند، امسال برنامه ویژه داریم و از پرتره برتر ابن سینا رونمایی می‌کنیم، یک مسابقه کاریکاتور برای سبک زندگی داریم و پنل هنر زندگی و طب ایرانی داریم و قرار است در این پنل هنرمندان با متخصصان طب ایرانی بحث موسیقی و نقاشی را در سلامت ارائه می‌کنند.

دبیر اجرایی دومین کنگره ملی طب ایرانی بیان کرد: نمایشگاهی هم در کنار کنگره برگزار می‌شود و شرکت‌ها با داروها و فرآورده‌های طب ایرانی در این نمایشگاه حضور دارند و کنگره چهارشنبه ٢١ آبان مراسم افتتاحیه برگزار می‌شود. حمایت معنوی نظام پزشکی، فرهنگستان علوم پزشکی و وزارت بهداشت را داریم.