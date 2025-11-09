به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، محمود فتاحی مسئول بسیج جامعه پزشکی آباده گفت: هشت ایستگاه سلامت با حضور پنج پزشک متخصص مراجعه کنندگان را رایگان معاینه کردند.

علی سعادتمند مسئول جمعیت هلال احمر آباده هم گفت: متخصص زنان و زایمان، متخصص قلب و عروق، متخصص داخلی، روانشناس و تخصص طب سنتی در این اردوی یک روزه حضور داشتند.

او افزود: در این کاروان ۲۰ نفر از امدادگران جمعیت هلال احمر حضور داشتند که علاوه بر همکاری با این کاروان آموزش کمک‌های اولیه، سنجش فشار خون و تست قند خون، نوار قلب، تریاژ را انجام دادند.

سعادتمند گفت: در این برنامه بیش از ۳۰۰ نفر به صورت رایگان معاینه شدند و بیش از ۲۰۰ خدمت پزشکی به بیماران ارائه شد.