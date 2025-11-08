به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اداره آموزش و پرورش گلپایگان گفت: این تعداد دانش آموز دختر پایه متوسطه دوم شهرستان گلپایگان با ۴ دستگاه اتوبوس در قالب کاروان راهیان نور به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شدند.

محسن شاهپری، با بیان اینکه دانش آموزان به مدت ۳ روز از مناطق عملیاتی شلمجه، طلائیه، هویزه و اروند کنار بازدید می‌کنند، افزود: آشنایی بیشتر دانش آموزان با رشادت‌های شهدا و اشاعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت دربین نسل جوان از اهداف اعزام کاروان راهیان نور است.