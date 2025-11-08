فناوری هیدروپونیک در ساوجبلاغ، تحول چشمگیری در شیوه‌های تولید محصولات گلخانه‌ای ایجاد کرده است و گلخانه‌داران این منطقه با بهره‌گیری از روش‌های نوین، خواستار حمایت بیشتر دولت برای توسعه کشاورزی پایدار هستند.

در گلخانه‌های این منطقه، انواع توت‌فرنگی، خیار، گوجه‌فرنگی، سبزیجات برگی و حتی میوه‌های استوایی به روش هیدروپونیک کشت می‌شوند؛ روشی که بدون استفاده از خاک و با محلول‌های مغذی، رشد گیاهان را تسهیل و مصرف آب را به حداقل می‌رساند.

گلخانه‌داران می‌گویند بهره‌گیری از سیستم‌های هوشمند آبیاری و کنترل دما، کیفیت محصولات را افزایش داده، اما هزینه‌های بالا و محدودیت در تأمین منابع آب همچنان از چالش‌های اصلی آنان است.