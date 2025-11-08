پخش زنده
امروز: -
استقلال حوزه انتخابیه بردسکن در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در دست بررسی است .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، نماینده مردم شهرستانهای بردسکن، کاشمر، خلیلآباد و کوهسرخ در مجلس شورای اسلامی در جمع مردم بردسکن اظهار داشت: استقلال حوزه انتخابیه بردسکن یک مطالبه منطقی و ضروری است که بارها در مجلس مطرح شده و اکنون در گروه شوراها در حال بررسی است.
حجتالاسلام جواد نیکبین افزود: امیدواریم با ادامه پیگیریها، این مطالبه مردمی به نتیجه برسد.
وی استقلال حوزه انتخابیه بردسکن را گامی مهم در راستای افزایش کارآمدی نمایندگی و تمرکز بر مسائل خاص شهرستان دانست و تأکید کرد: بردسکن با جمعیت، وسعت و ظرفیتهای خاص خود، نیازمند نماینده مستقل در مجلس شورای اسلامی است تا بتواند بهطور مستقیم مطالبات مردم را پیگیری کند.
نماینده مردم در ادامه از با اشاره به آغاز عملیات اجرایی طرح دو باندهسازی محور بردسکن–خلیلآباد گفت: این طرح با اعتبار اولیه ۷۵۰ میلیارد تومان آغاز شده است و بدون تعطیلی تا پایان ادامه خواهد داشت.
وی افزود: هزینه کل اجرای طرح ۱۲۰۰ میلیارد تومان برآورد شده که بخش عمدهای از آن تأمین شده است و بقیه نیز با پیگیری از دولت و سازمان برنامهوبودجه تأمین خواهد شد.