به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل بهزیستی خوزستان گفت: تفاهم‌نامه همکاری علمی و پژوهشی میان اداره کل بهزیستی خوزستان و دانشگاه شهید چمران اهواز با هدف توسعه همکاری‌های آموزشی، پژوهشی و فناوری به امضا رسید.

‌مهران کریمیان افزود: هدف از امضای این تفاهم‌نامه، توانمندسازی جامعه هدف بهزیستی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و دانشگاهی و ارتقای سطح دانش و مهارت کارکنان بوده و مدت اجرای تفاهم‌نامه یک سال تعیین شده و در صورت توافق طرفین، تمدید خواهد شد.

‌وی ادامه داد: بر پایه مفاد همکاری، دو مجموعه در زمینه‌هایی نظیر برگزاری دوره‌های تخصصی آموزشی، اجرای طرح‌های پژوهشی مشترک، برگزاری استارت‌آپ‌های تخصصی، توسعه فعالیت‌های فناورانه و ارائه تخفیف شهریه به دانشجویان دارای معلولیت معرفی‌شده از سوی بهزیستی مشارکت خواهند داشت.