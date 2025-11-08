امام جمعه مهریز: همه بخش‌ها با نگاه مسئولانه و هم‌افزایی فرهنگی برای مقابله با تهدیدات فرهنگی و اجتماعی گام بردارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، حجت الاسلام محی الدینی در نشست شورای فرهنگ عمومی شهرستان با تأکید بر نقش شورای فرهنگ عمومی به عنوان نهادی تأثیرگذار در تدوین، تبیین و اجرای سیاست‌ها و راهبرد‌های فرهنگی شهرستان گفت: برای ارتقای سطح فرهنگ عمومی جامعه لازم است همه دستگاه‌های عضو شورا در اجرای مصوبات فرهنگی مشارکت فعال داشته باشند.

وی با اشاره به اهمیت داشتن پیوست فرهنگی برای تمامی فعالیت‌ها و جشنواره‌های فرهنگی و هنری افزود: مصوبات شورای فرهنگ عمومی باید جدی گرفته شود و همه نهاد‌ها و دستگاه‌ها نسبت به تحقق آن پای کار باشند تا زمینه ارتقای فرهنگ عمومی و تحکیم ارزش‌های دینی و اجتماعی فراهم گردد.

امام جمعه مهریز همچنین با تأکید بر ضرورت ترویج فرهنگ حجاب و عفاف، مقابله با جنگ نرم دشمنان و ساماندهی فضای فرهنگی شهرستان، تصریح کرد: امروز نیاز است تا همه بخش‌ها با نگاه مسئولانه و هم‌افزایی فرهنگی برای مقابله با تهدیدات فرهنگی و اجتماعی گام بردارند.

فرماندار مهریز نیز با اشاره به اهمیت نقشه مهندسی فرهنگی شهرستان، بر لزوم برنامه‌ریزی منسجم و زمان‌بندی دقیق برای نشست‌های شورا تأکید کرد.

حسین عسکرزاده ادامه داد: برنامه‌های فرهنگی متعددی در شهرستان در حال اجراست که باید همگی بر مبنای اطلس فرهنگی منطقه طراحی و مدیریت شوند تا ضمن ارتقای کیفیت، به مهم‌ترین نیاز‌های فرهنگی مهریز پاسخ داده شود.