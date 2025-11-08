پخش زنده
رئیس دبیرخانه کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان همدان از اجرای طرح ملی توزیع شیر رایگان در مدارس ابتدایی دولتی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حبیب معصومی افزود: هدف این طرح پیشگیری از سوءتغذیه و ترویج فرهنگ مصرف شیر در میان دانشآموزان است.
او تصریح کرد: در طول سال تحصیلی جاری تا پایان اردیبهشتماه، ۷۰ نوبت توزیع شیر در مدارس انجام میشود و هر دانشآموز در هر نوبت یک پاکت ۲۰۰ سیسی شیر استریلیزه دریافت میکند.
رئیس دبیرخانه کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان همدان گفت: در این طرح، نظارت بر فرآیند تولید شیر بر عهده حوزه غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی است تا اطمینان حاصل شود که شیر با استانداردهای ملی و سلامت کامل تهیه میشود.
حبیب معصومی افزود: همچنین گروه بهداشت محیط دانشگاه از نمونههای تحویلی در مدارس نمونهبرداری و بررسی سلامت انجام میدهد.