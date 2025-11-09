بیش از ۳۰۰ دانش آموز قیداری به مناطق عملیاتی جنوب اعزام شدند تا به مدت چهار روز از یادمان‌های شهدا بازدید کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ فرمانده سپاه شهرستان خدابنده گفت : دانش‌آموز قیداری از شهرستان خدابنده به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شدند تا به مدت چهار روز از یادمان‌های شهدا بازدید کنند.

سرهنگ خدابنده لو افزود : این اردو که با حضور راویان دفاع مقدس برگزار می‌شود، فرصتی برای آشنایی دانش‌آموزان با ایثارگری‌ها و جانفشانی‌های شهیدان و تجربه فضای معنوی قدمگاه‌های شهدا فراهم می‌کند.

وی گفت : بیش از ۳۰۰ نفر در قالب ۸ اتوبوس در این برنامه شرکت دارند و هدف آن ترویج فرهنگ ایثار و ادامه مسیر شهدا است.