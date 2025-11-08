پخش زنده
امروز: -
معاون سیاسی و امنیتی استانداری لرستان بر ضرورت هم افزايی و همکاری بين دستگاههای اجرایی برای مبارزه با مواد مخدر تأکيد کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان با تأکید بر هم افزایی بین دستگاهها برای مبارزه با مواد مخدر گفت:شورای مبارزه با مواد مخدر قرارگاهی است که باید از همه ی ظرفیتهای دستگاههای اجرایی برای مبارزه و مقابله با مواد مخدر استفاده کند.
سعید پورعلی به فعال سازی نشست های شورای مواد مخدر در شهرستانها افزود: آموزش و آگاهی بخشی در مدارس و دانشگاهها با کمک رسانهها و مساجد محله نقش مهمی در پیشگیری و مقابله با مواد مخدر دارد .
معاون سیاسی امنیتی استانداری استان بیان کرد :همچنین تأمین مالی پایدار و آموزش های مهارتی میتواند در امر مبارزه و مقابله با مواد مخدر موثر باشد.