معاون سیاسی و امنیتی استانداری لرستان بر ضرورت هم افزايی و همکاری بين دستگاههای اجرایی برای مبارزه با مواد مخدر تأکيد کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان با تأکید بر هم افزایی بین دستگاه‌ها برای مبارزه با مواد مخدر گفت:شورای مبارزه با مواد مخدر قرارگاهی است که باید از همه ی ظرفیت‌های دستگاه‌های اجرایی برای مبارزه و مقابله با مواد مخدر استفاده کند.



سعید پورعلی به فعال سازی نشست های شورای مواد مخدر در شهرستان‌ها افزود: آموزش و آگاهی بخشی در مدارس و دانشگاه‌ها با کمک رسانه‌ها و مساجد محله نقش مهمی در پیشگیری و مقابله با مواد مخدر دارد .

معاون سیاسی امنیتی استانداری استان بیان کرد :همچنین تأمین مالی پایدار و آموزش های مهارتی می‌تواند در امر مبارزه و مقابله با مواد مخدر موثر باشد.





