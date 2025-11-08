استاندار گیلان گفت: ظرفیت‌های متنوع این استان در حوزه‌های صنعت، کشاورزی، گردشگری و حمل و نقل می‌تواند زمینه ساز همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری مشترک با چین باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هادی حق‌شناس عصر امروز در دیدار با «زونگ پی وو» سفیر جمهوری خلق چین در ایران ، در محل استانداری گیلان، با اشاره به سیاست دولت چهاردهم در فعال سازی ظرفیت‌های اقتصادی استان‌های مرزی، گفت: گیلان از معدود استان‌های کشور است که از مرز زمینی، دریایی، ریلی و هوایی برخوردار است و این ویژگی، فرصتی بی نظیر برای توسعه روابط تجاری با کشور‌های حاشیه دریای خزر و شرق آسیا به ویژه چین فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه سفر سفیر چین به گیلان، فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های اقتصادی و ترانزیتی استان است، افزود: در این دیدار توضیح داده شد که مسیر ایران برای انتقال کالا به کشور‌های اطراف دریای خزر، در مقایسه با دیگر مسیر‌ها کوتاه‌تر و اقتصادی‌تر است و می‌تواند مورد توجه شرکت‌های چینی قرار گیرد.

استاندار گیلان با تأکید بر اهمیت توسعه گردشگری میان ۲ کشور، گفت: گیلان با جاذبه‌های تاریخی و طبیعی منحصر‌به‌فرد، از جمله شهر تاریخی ماسوله، طبیعت سرسبز و آب و هوای مطبوع، ظرفیت بالایی برای جذب گردشگران چینی دارد.

هادی حق‌شناس از توافق اولیه برای گسترش همکاری‌های مشترک خبر داد و افزود: در این نشست مقرر شد بررسی لازم برای برقراری پرواز مستقیم بین گیلان و یکی از استان‌های چین انجام گیرد و همچنین تعاملات اقتصادی و فرهنگی در قالب نشست‌های مستمر ادامه یابد.

وی با اشاره به طرح موضوع مدیریت پسماند در گفت‌و‌گو با سفیر چین، اضافه کرد: در این دیدار، مشکلات مربوط به دفن زباله در گیلان مطرح شد و پیشنهاد شد شرکت‌های چینی که در حوزه فناوری‌های نوین بازیافت و زباله‌سوز فعالیت دارند، در حل این معضل زیست محیطی با استان گیلان همکاری کنند.

به گفته استاندار گیلان، سفر سفیر چین به گیلان سرآغاز فصل تازه‌ای از همکاری‌های اقتصادی، گردشگری و زیست محیطی میان ۲ طرف خواهد بود.

سفیر جمهوری خلق چین در ایران هم در این دیدار، با اشاره به اهمیت تقویت همکاری‌های استانی میان ۲ کشور، گفت: هدف از این سفر، بررسی زمینه‌های گسترش روابط اقتصادی میان استان‌های ایران و به ویژه گیلان با استان‌های مختلف چین است.

«زونگ پی وو» با بیان اینکه دولت چین در برنامه ۵ ساله جدید خود، بر توسعه همکاری‌های کیفی با کشور‌های هم پیمان تأکید دارد، افزود: چین در مسیر رشد پایدار و گشایش متقابل اقتصادی گام برمی‌دارد و جمهوری اسلامی ایران می‌تواند یکی از شرکای مهم در این روند باشد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های گیلان در کشاورزی، حمل و نقل و اقتصاد دریایی اضافه کرد: گیلان با ویژگی‌های خاص جغرافیایی و دسترسی به دریای خزر، می‌تواند به عنوان یکی از استان‌های پیشرو در توسعه روابط اقتصادی میان ۲ کشور نقش ایفا کند.

به گفته زونگ پی وو، همکاری‌های مشترک میان شرکت‌های چینی و ایرانی در بخش‌های کشاورزی، انرژی و زیرساخت‌های بندری می‌تواند زمینه‌ساز جهش اقتصادی برای هر ۲ کشور باشد و گیلان می‌تواند محور اجرای این طرح‌ها قرار گیرد.