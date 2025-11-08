به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر جهاد کشاورزی جوین با اشاره به ظرفیت تولید تخم‌مرغ در جوین گفت: تأمین امنیت غذایی مردم از مهم‌ترین اولویت‌های کاری جهاد کشاورزی است و در این زمینه با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های موجود و جذب سرمایه‌گذاران جدید، تلاش می‌کنیم سطح تولید محصولات مورد نیاز مردم را افزایش دهیم.

نیک‌پسند تصریح کرد: توسعه واحد‌های تولیدی در حوزه دام و طیور شهرستان از برنامه‌های آینده جهاد کشاورزی جوین است تا با ایجاد اشتغال پایدار و تقویت تولید داخلی، سهم شهرستان در تأمین مواد پروتئینی استان خراسان رضوی افزایش یابد.