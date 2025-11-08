رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سلماس گفت: در راستای اجرای برنامه‌های پیشگیرانه و کنترل بیماری آنفلوآنزای فوق‌حاد پرندگان، گشت و پایش مشترک توسط یگان حفاظت این اداره و شبکه دامپزشکی در زیستگاه‌های آبی انجام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛فهیمه قمری افزود: در این پایش زیستگاه‌های آبی و نقاط تجمع پرندگان مهاجر و بومی مورد بررسی قرار گرفت و وضعیت سلامت پرندگان از لحاظ وجود تلفات یا علائم مشکوک به بیماری آنفلوانزا بررسی گردید.

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان سلماس در پایان از جوامع محلی، دامداران، شکارچیان و دوستداران محیط زیست درخواست نمود: در صورت مشاهده هرگونه علائم غیرطبیعی یا تلفات در پرندگان، مراتب را فوراً به شماره ١۵۴٠ گزارش نمایند.