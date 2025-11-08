به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مختار خانی با اعلام این خبر گفت: نیروهای یگان حفاظت این اداره با همکاری‌ پاسگاه انتظامی روستای بالانج، فردی را که اقدام به شکار غیرمجاز یک سر خرگوش در روستای فقیه بیگلو این شهرستان کرده بود، شناسایی و دستگیر کردند.



وی در ادامه افزود: از این فرد یک قبضه اسلحه شکاری تک لول به همراه لاشه یک سر خرگوش و تعدادی فشنگ کشف و ضبط شد. پرونده متخلف جهت طی مراحل قانونی به دستگاه قضائی ارجاع گردید.



خانی ضمن قدردانی از همکاری فرماندهی انتظامی شهرستان ارومیه در برخورد با متخلفان، تصریح کرد:مامورین یگان حفاظت محیط زیست این شهرستان به‌طور مستمر و شبانه‌روزی در مناطق حضور دارند و در صورت مشاهده شکارچیان غیرمجاز، برخورد قانونی قاطع با آنان صورت خواهد گرفت.