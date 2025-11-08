پخش زنده
مردم شهرستانهای غرب خراسان رضوی تقاضای راهاندازی مجدد قطار محلی آزادوار – مشهد را دارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، علیاکبر صباغی، رئیس شورای اسلامی شهر سلطانآباد، مرکز شهرستان خوشاب، با انتقاد از تداوم تعطیلی قطار محلی آزادوار – مشهد، خواستار توجه جدی مسئولان و راهاندازی مجدد این قطار شد.
صباغی با گلایه از عملکرد مدیران راهآهن خراسان رضوی گفت: تا سال ۱۳۹۹ قطار محلی آزادوار – مشهد فعال بود و هر روز صبح ۳۰۰ نفر از مسافران شهرستانهای آزادوار، جوین، جغتای، سبزوار، خوشاب و نیشابور را به مشهد منتقل و عصر همان روز به شهرهای خود بازمیگرداند. این قطار نقش مهمی در تسهیل رفتوآمد مردم منطقه برای انجام امور روزمره در مرکز استان ایفا میکرد.
وی افزود: در دوران شیوع ویروس کرونا و اعمال محدودیتهای بهداشتی، تردد این قطار بهصورت موقت متوقف شد، اما با گذشت چند سال و پیگیریهای مکرر فرمانداران، مسئولان محلی و نمایندگان مردم، هنوز خبری از راهاندازی دوباره قطار محلی آزادوار – مشهد نیست.
رئیس شورای شهر سلطانآباد با اشاره به اهمیت این خط محلی گفت: بزرگترین مزیت این قطار، تسهیل رفتوآمد روزانه مردم منطقه به مشهد و همچنین کاهش تردد خودروهای شخصی در محور پرحادثه نیشابور – سبزوار – خوشاب – مشهد است؛ مسیری که هر سال جان بیش از ۲۰ نفر از هموطنان را میگیرد.
صباغی در پایان از وزیر راه و شهرسازی و مدیران راهآهن خراسان رضوی خواست تا با در نظر گرفتن نیاز و مطالبه مردم شهرستانهای غرب خراسان رضوی، هرچه سریعتر زمینه راهاندازی مجدد قطار محلی آزادوار – مشهد را فراهم کنند.