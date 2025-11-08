عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: برای دستیابی به اقتصاد منسجم دریامحور باید مناطق آزاد به یکدیگر متصل و نواقص موجود برطرف شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، علی آقامحمدی در دومین همایش اقتصاد دریامحور در کیش با اشاره به ظرفیت‌های گسترده ایران در حوزه دریا، بر لزوم طراحی حکمرانی واحد و پیوند مناطق آزاد کشور برای تحقق اقتصاد دریامحور تأکید کرد.

او گفت: ایران با بیش از پنج‌هزار و هشتصد کیلومتر نوار ساحلی و هفت منطقه مهم دریایی، از موقعیت منحصربه‌فردی در حوزه اقتصاد دریا برخوردار است، منابع غنی نفت و گاز، معادن دریایی، ظرفیت‌های شیلات و امکان توسعه حمل‌ونقل دریایی، ایران را به کشوری ممتاز در منطقه تبدیل کرده است.

آقامحمدی، خاطرنشان کرد: در مناطق آزاد کیش، قشم، انزلی، اروند، مکران و چابهار اقدامات مهمی انجام شده و برای دستیابی به اقتصاد منسجم دریامحور باید این مناطق به یکدیگر متصل و نواقص موجود برطرف شود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به ضرورت اتصال کیش و قشم و تکمیل پل خلیج فارس، گفت: ایجاد خطوط ریلی و جاده‌ای هوشمند و تسهیل حمل‌ونقل بار در بنادر، از جمله بندر شهید رجایی، می‌تواند به افزایش سرعت توسعه مناطق ساحلی منجر شود.

آقامحمدی با تأکید بر اهمیت ایجاد نظام‌های بیمه‌ای و حمایتی ویژه برای سرمایه‌گذاران افزود: فعالان اقتصادی باید اطمینان داشته باشند در برابر خطرات احتمالی سیاسی و امنیتی حمایت می‌شوند و روند صدور مجوز‌ها و انتقال سرمایه باید تسهیل شود تا بخش خصوصی با اطمینان و سرعت بیشتری در این مناطق فعالیت کند.

او افزود: فلسفه ایجاد مناطق آزاد، تسهیل و روان‌سازی فعالیت‌های اقتصادی است و نباید این مناطق با مقررات سختگیرانه مشابه شهرهای کشور محدود شوند و نظام حکمرانی باید در این مناطق بر پایه مشوق‌ها و آزادی عمل بیشتر طراحی شود تا زمینه توسعه پایدار فراهم شود.

آقامحمدی با اشاره به حضور نمایندگان هجده کشور در این همایش و علاقه‌مندی آنها برای همکاری‌های اقتصادی، گفت: توجه کشور‌ها به ظرفیت‌های دریایی ایران، نشان‌دهنده اهمیت راهبردی سواحل جنوب و شمال کشور در آینده اقتصاد منطقه است.

او با تأکید بر اینکه ایران باید خود را به‌عنوان یک کشور دریایی بازتعریف کند، افزود: ما نباید تنها به زمین نگاه کنیم، دریا ظرفیتی عظیم برای اشتغال، صادرات و توازن جمعیتی در شرق و جنوب کشور فراهم می‌کند و لازم است سیاست‌گذاری‌ها به‌گونه‌ای باشد تا از این ظرفیت ملی به بهترین شکل بهره‌برداری شود.