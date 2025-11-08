به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛حسین نجف زاده گفت: پرونده شرکت تجاری برای عمل نکردن به تعهدات ارزی در قبال دریافت ۱۰ هزار و ۷۶۳ یورو ارز به ارزش چهار میلیارد و ۲۳۸ میلیون ریال در شعبه اول بدوی ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان ماکو رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود: شعبه رسیدگی کننده با بررسی پرونده و ارائه نکردن هرگونه اسناد و مدارک قانونی تخلف انتسابی را محرز و مدیر شرکت را علاوه بر اعاده ارز به میزان رفع تعهد نشده و محرومیت از فعالیت بازرگانی و تعلیق کارت بازرگانی به مدت یک سال به پرداخت هشت میلیارد و ۴۷۷ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ۲ برابر ارزش ریالی ارز تعهد نشده محکوم کرد.

نجف زاده گفت: بازرسان ارزی شعب بانک سپه استان گزارش تخلف را در بازرسی از اسناد و مدارک بانکی یک شرکت تجاری کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.