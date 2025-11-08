به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ حسین نجف زاده گفت: پرونده واحد مکانیکی برای کم فروشی در ارائه خدمات تعمیر موتور خودرو به میزان ۱۸۱ میلیون ریال در شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان بوکان رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود:شعبه رسیدگی کننده با بررسی پرونده و ارائه نکردن اسناد و دلایل قانونی، تخلف انتسابی را محرز و متخلف را علاوه بر پرداخت ۲۰۱ میلیون ریال به عنوان جبران خسارت همراه با هزینه کارشناسی در حق شاکی خصوصی به پرداخت یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

به گفته نجف زاده بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان بوکان گزارش تخلف را در پی شکایت شاکی خصوصی و در بازرسی از واحد مکانیکی کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.