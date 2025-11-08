پخش زنده
معاون وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، صبح امروز از محوطه تاریخی چشمهعلی و چند اثر تاریخی شهرری بازدید کرد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی دارابی معاون وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور صبح امروز در سفری به شهرری از چند محوطه تاریخی از جمله محوطه باستانی چشمهعلی بازدید کرد.
دارابی در حاشیه این بازدید اظهار داشت: «هدف از حضور در این منطقه، بررسی سازوکارهای اجرایی و ایجاد هماهنگی میان دستگاههای مختلف برای احیای چشمهعلی به عنوان یکی از نمادهای تاریخی و طبیعی جنوب تهران است.»
وی همچنین از آغاز مرمت دو کاروانسرای دوره صفویه در بازارچه شهرری خبر داد و افزود: با توافقی که میان وزارت میراث فرهنگی و شهرداری منطقه ۲۰ تهران صورت گرفته است، عملیات مرمت این دو بنای تاریخی به زودی آغاز میشود.
در ادامه این بازدید، معاون وزیر از تپه باستانی چشمهعلی نیز بازدید کرد این تپه از مهمترین محوطههای پیش از تاریخ فلات ایران بهشمار میرود و آثاری از دوره نوسنگی تا دوره اسلامی در آن شناسایی شده است.
قدمت آثار بهدستآمده از این تپه به حدود ۷۵۰۰ سال پیش بازمیگردد و هماکنون نیز کاوشهای باستانشناسی در این محوطه در حال انجام است .