پخش زنده
امروز: -
تفاهمنامه ساخت ۱۰۰ واحد آموزشی در سایتهای اقدام ملی مسکن حوزهی راه و شهرسازی ایرانشهر امضا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، فرماندار ایرانشهر ضمن تأکید بر نقش راه و شهرسازی در بهبود سرانه فضاهای آموزشی گفت: اداره کل راه و شهرسازی میتواند چه به صورت مستقل و چه در قالب طرحهای مشارکتی، نقش بسزایی در توسعه زیرساختهای آموزشی و افزایش چشمگیر شاخصهای این بخش ایفا کند.
سلیم کدخدا با اشاره به طرحهای نیمه تمام آموزشی احداث شده از محل اعتبارات ستاد بازآفرینی شهری افزود: این طرحها باید برای تعیین تکلیف و عبور از بنبست اجرایی موجود در دستور کار مشترک دستگاهها قرار گیرد.
وی با تأکید بر لزوم تأمین زمین مورد نیاز برای احداث فضاهای آموزشی بزرگ مقیاس در محدوده سکونتگاههای پرتراکم شهری، از جمله شهرکها و سایتهای مسکونی جدید گفت: در برهه کنونی، آموزش و پرورش استان در آستانه یک عطف تاریخی برای شکوفایی قرار دارد و لازم است از همه ظرفیتها برای ارتقای شاخصهای فضای آموزشی بهرهبرداری شود.