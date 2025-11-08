پخش زنده
فروش داروی سقط جنین، عنوان تغییریافته تجارت از طریق کشتار دستهجمعی است که تحت پیگرد قانونی قرار میگیرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ برخی از صفحات و کانالها در شبکههای اجتماعی اقدام به انتشار مطالبی درباره فروش داروهای غیرمجاز و ارائه راهکارهای خانگی برای سقط جنین کردهاند، این اقدام علاوه بر تهدید جدی سلامت عمومی، مصداق تبلیغ و معاونت در جرم است.
معاون دادستان اراک در امور فضای مجازی گفت: دستگاه قضا با هرگونه تبلیغات سقط جنین در فضای مجازی، شامل معرفی روشهای غیرقانونی، فروش دارو و قرصهای مربوطه و ارائه مشاورههای غیرمجاز و فعالیت مجرمانه در این زمینه به طور جدی برخورد میکند.
کارشناسان حوزه سلامت نیز هشدار دادهاند که مصرف خودسرانه داروهای ناشناخته برای سقط جنین میتواند خطرات جبرانناپذیری برای مادر ایجاد کند و لازم است خانوادهها از مراجعه به منابع غیررسمی و صفحات اینترنتی فاقد اعتبار خودداری کنند.