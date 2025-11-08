به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ معاون سیاسی، اجتماعی استاندار اصفهان در سفر به شهرستان خوروبیابانک با تأکید بر ضرورت تحول، بهره‌وری و خوداتکایی در مدیریت شهری و اجتماعی تاکید کرد: مدیران اهل اقدام، تصمیم و امیدآفرینی باشند و از ظرفیت مردم، خیران و نخبگان برای حل مسائل و پیشبرد توسعه استفاده کنند.

ایوب درویشی همچنین در بازدید از تعدادی سازمان های مردم نهاد شهرستان با قدردانی از فعالیت‌های داوطلبانه و خدمات اجتماعی نیکوکاران افزود: مؤسسات مردم‌نهاد و خیریه‌ها بازوان توانمند دولت در خدمت‌رسانی به اقشار آسیب‌پذیر هستند و باید از این ظرفیت برای گسترش عدالت اجتماعی بهره گرفت.

وی در دیدار با خانواده شهید احمدرضا علیخانی از شهدای دانش‌آموز این شهرستان هم گفت: پایداری و ایستادگی شهیدان، رمز تداوم عزت و سربلندی میهن اسلامی و امنیت امروز، حاصل ایثار و فداکاری آنان و خانواده‌های بزرگوارشان است.

درویشی با اشاره به وضعیت طرح‌های توسعه‌ای افزود: مدیران با روحیه جهادی و عملکرد میدانی در جهت امیدآفرینی گام بردارند و با عزم و اراده، برای حل مسائل مردم اقدام کنند.

معاون سیاسی، اجتماعی استاندار اصفهان با اشاره به در پیش بودن انتخابات، بر ضرورت مشارکت بالا و رقابت سالم تأکید کرد و افزود: دشمنان همواره در پی تضعیف و تجزیه کشور بوده‌اند، اما با تدبیر رهبر معظم انقلاب، به‌ ویژه در دفاع مقدس ۱۲ روزه این توطئه‌ها خنثی و اقتدار جمهوری اسلامی ایران بار دیگر به جهانیان ثابت شد.