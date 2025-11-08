پخش زنده
دومین رویداد رسانهای «بانوان طنین» در استان یزد برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، بانوان رسانهای استان میتوانند آثار خود که در بازه زمانی ۳۰ آبان ۱۴۰۳ تا ۲۵ آبان ۱۴۰۴ تولید و در یکی از رسانههای مکتوب و برخط دارای مجوز منتشر شده باشد را ارسال کنند.
شرکت کنندگان میتوانند در هر قالب ۵ اثر تولید شده در بازه زمانی مشخص شده را به سایت جشنواره ارسال کنند.
همچنین در دومین رویداد رسانهای، جایزه ویژه با عنوان معصومه در نظر گرفته شده است.
با توجه به معرفی اولین بانوی ایرانی راه قدس، «شهیده معصومه کرباسی» به عنوان شهید شاخص سال ۱۴۰۴ و رونمایی از پوستر جایزه ویژه معصومه با حضور پدر بزرگوار شهیده کرباسی در آئین اختتامیه سومین جشنواره رسانهای حریم رسالت، تولیدات رسانهای بر اساس محور یعنی پرداختن به شخصیت بانوی شهیده کرباسی و اثرگذاری زنان محور مقاومت (غزه، لبنان، ایران و...) بدون در نظر گرفتن قالب (بر اساس محتوا) مورد داوری قرار گرفته و به شایستهترین اثر از نگاه تیم داوری «جایزه ویژه معصومه» تقدیم میشود.