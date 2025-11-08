پخش زنده
قزوین و خراسان جنوبی قطبهای درخشان تولید کاشی و سرامیک با صادرات گسترده به کشورهای مختلف هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، در پهنه وسیع ایران، استانهای قزوین و خراسان جنوبی بهعنوان دو قطب برجسته صنعت کاشی و سرامیک کشور شناخته میشوند. استان قزوین با بهرهگیری از فناوریهای نوین و طراحیهای ایرانی، سالهاست عنوان نخست تولید کاشی و سرامیک را در اختیار دارد و محصولات خود را به بازارهای جهانی از جمله امارات، آلمان و روسیه صادر میکند.
قزوین با ۱۲ واحد تولیدی، سهمی معادل ۱۰ درصد از تولیدات کاشی و سرامیک کشور را به خود اختصاص داده است. محصولات تولیدی این استان با کیفیتی همتراز با نمونههای اروپایی و قیمتی حدود یکپنجم آنها، توانستهاند جایگاه ویژهای در بازارهای صادراتی کسب کنند.
در شرق کشور نیز، خراسان جنوبی با تولید سالانه بیش از ۲۴ میلیون متر مربع کاشی و سرامیک، دومین تولیدکننده بزرگ این صنعت در ایران محسوب میشود. تیم طراحی این استان توانسته نیازهای بازار داخلی و صادراتی را بهطور کامل پاسخ دهد. در نیمه نخست سال جاری، بیش از ۲۰ میلیون دلار صادرات سیمان، کاشی و سرامیک از این استان انجام شده که عمدتاً از طریق بندر انزلی و سایر بنادر کشور صورت گرفته است.
هفته ایرانجان، یادآور تلاش مردمانی است که از دل خاک، هنر میآفرینند و از مرز کبیر تا دشت قزوین، پرچم تولید ایرانی را برافراشته نگه میدارند.