رونق کشاورزی دهلران با رها سازی آب سد کرخه
معاون تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام از آغاز رهاسازی کنترلشده آب از سد کرخه در مسیر دشتهای دهلران از فردا خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ «حشمت اله زرینجوب» معاون تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی استان ایلام با اشاره به کمبارشی پاییز سال جاری گفت: این اقدام نقش مهمی در آبیاری اراضی شهرستان دهلران و تداوم تولید محصولات راهبردی استان ایفا میکند.
وی افزود: دهلران با حدود ۶۵ هزار هکتار اراضی قابل کشت، یکی از قطبهای اصلی تولید محصولات کشاورزی استان ایلام است و سالانه سهم قابل توجهی از تولید گندم، جو، دانههای روغنی و صیفیجات استان را تأمین میکند.
به گفته زرینجوب، میزان رهاسازی آب در این نوبت حدود ۳۵ میلیون مترمکعب در مقطع خروجی سد است که به صورت تدریجی به سمت اراضی پاییندست هدایت میشود.
وی تأکید کرد: دهلران به دلیل هممرزی با استان خوزستان و قرار گرفتن در حوزه آبریز کرخه، در سالهای پرآب یکی از پویاترین قطبهای زراعت غرب کشور بوده و احیای دوباره جریان آب میتواند به بازگشت رونق تولید در این منطقه کمک کند.